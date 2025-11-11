Legia rozmawia z klubem z Serie A! Chodzi o sprzedaż lidera

Legia Warszawa już tej zimy może sprzedać Steve'a Kapuadiego. Rozpoczęły się bowiem rozmowy z Torino, które chce pozyskać obrońcę, o czym donosi "Tuttosport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Steve Kapuadi może zostać sprzedany przez Legię

Legia Warszawa w tym sezonie jest cieniem samej siebie z wielu poprzednich sezonów. Stołeczny klub miał przecież walczyć o pierwsze od kilku lat mistrzostwo Polski oraz dobrze poradzić sobie w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Tymczasem zapowiada się trudna walka o to, aby w ogóle zakwalifikować się do eliminacji europejskich pucharów w następnym sezonie. Z kolei w fazie ligowej LKE raczej trudno będzie wywalczyć awans.

Tym bardziej, że przecież nadal trwają poszukiwania nowego trenera, po tym, jak z klubem pożegnał się Edward Iordanescu. Okazuje się jednak, że może to nie być ostatnie pożegnanie przed końcem tego sezonu, choć tym razem chodzi o piłkarza. Według informacji przekazanych przez serwis „Tuttosport”, Legia Warszawa prowadzi rozmowy ws. sprzedaży Steve’a Kapuadiego. Zainteresowany defensorem jest zespół Torino z Serie A, a przedstawiciele tego klubu byli na ostatnim meczu w stolicy.

Steve Kapuadi w tym sezonie do tej pory rozegrał już 23 spotkania. W sumie dla Wojskowych ma ich na koncie 101, a zdobył w nich sześć goli oraz zanotował dwie asysty. 27-letni obrońca z Demokratycznej Republiki Konga wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na trzy miliony euro, a jego umowa z Legią wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

