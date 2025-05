Legia poluje na napastnika i skrzydłowego. Ujawniamy jakie pensje oferuje [NASZ NEWS]

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Feio przeszarżował?

Tematem dnia w Legii jest oczywiście odejście Goncalo Feio. Choć w pewnym momencie wydawało się, że negocjacje idą w dobrym kierunku, ba, wszystko miało być domknięte w piątek, to potem niespodziewanie nastąpił zwrot akcji i Portugalczyk nie będzie kontynuował swojej przegody ze stołecznym klubem.



Równocześnie jednak z poszukiwaniem nowego trenera Legia musi szukać nowych zawodników, bo w klubie ma dojść do dużych zmian. Jedną z metod poszukiwań nowych graczy jest znana już wielu osobom ze środowiska piłkarskiego platforma Transfer Room. To tam kluby zamieszczają ogłoszenia, w których precyzują na jakie pozycje szukają piłkarzy, czy/ile mogą zapłacić za transfer i jakie pensje oferują.

350 tysięcy euro za sezon

Otóż, w tym momencie według informacji goal.pl na wspomnianej platformie widnieją dwa zgłoszenia Legii. Klub z Łazienkowskiej poszukuje tam napastnika i skrzydłowego/skrzydłowych. Zaznaczono, że preferowani są piłkarze, którym właśnie kończą się kontrakty. A pensja? W obu przypadkach jest taka sama: to 350 tysięcy euro netto rocznie.



Jak ocenić takie kwoty? Można powiedzieć, że to niezłe pieniądze, choć dalekie od rekordowych. Zarówno tych w Legii (kiedyś), jak i w polskiej lidze, gdzie znalazłoby się co najmniej kilku piłkarzy (Raków, Lech) z wyższymi apanażami niż wspomniane 350 tysięcy euro za sezon.