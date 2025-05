Legia może sprzedać obrońcę. Chce go klub z Hiszpanii

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sergio Barcia

Kolejny gracz może odejść z Legii

Legia Warszawa w ostatnim okienku transferowym, ale i w lecie miała wiele wtop. Właściwie trzeba przyznać, że ostatnie kilka okresów transferów nie było zbyt udanych dla stołecznego klubu i tylko kilka ruchów uznać można za przyzwoite i dobre. W tym czasie sporo jednak wydano na transfery i te pieniądze – mówiąc kolokwialnie – zostały wyrzucone w błoto.

Teraz więc nowy dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow musi dokonać sporej liczby zmian w kadrze. Jedną z nich może być pożegnanie z Sergio Barcią, który kompletnie zawiódł w barwach Wojskowych. 24-letni Hiszpan dołączył do Legii latem i teraz może z niej odejść. Według informacji przekazanych przez serwis „El Comercio”, Sergio Barcia znalazł się na radarze Sportingu Gijon, który występuje w drugiej lidze hiszpańskiej.

Do tej pory w barwach Legii Barcia zanotował 15 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. W trakcie sezonu miał także sporo problemów zdrowotnych. W przeszłości 24-latek występował m.in. w młodzieżowych zespołach Celty Vigo. Na poziomie La Liga 2 ma on na koncie 40 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

