Legia liczy na większy zarobek. Negocjuje sprzedaż obrońcy

Legia Warszawa jeszcze tej zimy może pożegnać podstawowego obrońcę. Trwają negocjacje w sprawie sprzedaży Steve'a Kapuadiego do Torino - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Kapuadi może trafić do Serie A. Legia negocjuje

Legia Warszawa w niedzielę zainauguruje rundę wiosenną domowym meczem z Koroną Kielce. Dla Marka Papszuna będzie to oficjalny debiut na ławce trenerskiej ekipy ze stolicy. Sytuacja kadrowa zespołu nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonująca – klub pracuje nad transferem nowego napastnika. W kuluarach toczą się również rozmowy na temat przyszłości jednego z podstawowych obrońców.

Steve Kapuadi już latem był łączony z opuszczeniem Legii. Wówczas zabiegali o niego Anglicy, a teraz nad transferem pracuje włoskie Torino. Między klubami trwają negocjacje, które póki co nie przynoszą porozumienia. Przedstawiciel Serie A miał zaproponować za Kapuadiego dwa miliony euro, co przy Łazienkowskiej jest uważane za zdecydowanie zbyt niską kwotę. Wycena defensora sięga nawet czterech milionów euro.

Nazwisko Kapuadiego wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Oprócz Torino, w grze o niego są także dwa inne kluby. Legia podchodzi do tego tematu na chłodno, gdyż nie ma ciśnienia, aby sprzedać 27-latka. Stanie się tak jedynie w przypadku, gdy oferta będzie naprawdę satysfakcjonująca.

W tym sezonie Kapuadi rozegrał dla Legii 28 spotkań, zdecydowaną większość z nich zaczynając w wyjściowym składzie. Jego umowa obowiązuje do 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia na trzy miliony euro.