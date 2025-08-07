Legia kusi znanego skrzydłowego. To byłby powrót po latach

Legia Warszawa ma na trwające okno transferowe plan, aby pozyskać skrzydłowego. Według wieści Meczyków istnieje temat przeprowadzki do stołecznej ekipy byłego gracza Lecha Poznań.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Kamil Jóźwiak rozważany przez Legię Warszawa

Legia Warszawa w obecnym sezonie rywalizuje na kilku frontach. Drużyna prowadzona przez Edwarda Iordanescu gra nie tylko w PKO BP Ekstraklasie i Pucharze Polski, ale również bierze udział w eliminacjach Ligi Europy. Celem stołecznego klubu jest awans do fazy ligowej europejskich pucharów i gra jesienią na arenie międzynarodowej. W związku z tym władze Legii dążą do zbudowania konkurencyjnej kadry.

Ciekawe informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki w audycji „Okno transferowe”. Dotyczą one doświadczonego zawodnika.

Według doniesień dziennikarza, klub z Warszawy skontaktował się z otoczeniem Kamila Jóźwiaka, który od 1 lipca pozostaje bez klubu. Czy transfer jest realny? Na ten moment Włodarczyk podchodzi do sprawy ostrożnie, nie wykluczając żadnego scenariusza.

Gdyby taki transfer doszedł do skutku, 27-letni skrzydłowy wróciłby do Ekstraklasy, w której ostatni raz występował w 2020 roku jako zawodnik Lecha Poznań. W barwach Kolejorza rozegrał 104 spotkania, zdobył 15 bramek i zanotował 11 asyst.

Jóźwiak jest obecnie wyceniany na ponad milion euro. W ostatnich latach reprezentował barwy m.in. takich klubów jak Granada, Charlotte FC oraz Derby County. W poprzednim sezonie wystąpił w 20 meczach – 17 w La Liga 2 oraz trzy w Pucharze Króla – notując jedną asystę.

Czytaj więcej: Cecherz szczerze o Gajosie i kolejnych ruchach Wieczystej