Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Gravesen o Grabarze: Wolfsburg może być dla niego tylko przystankiem

Kamil Grabara w nadchodzącym letnim oknie transferowym za 13,5 miliona euro przejdzie z Kopenhagi do Wolfsburga, co zostało potwierdzone już kilka miesięcy temu. Według Thomasa Gravesena przeprowadzka na Volkswagen Arenę może być dla reprezentanta Polski tylko przystankiem w jego karierze. Były zawodnik Realu Madryt i legenda reprezentacji Danii uważa, że nasz bramkarz za kilka lat może wylądować w Bayernie Monachium lub Premier League.

– Wolfsburg nie jest docelowym klubem dla Kamila Grabary. Bundesliga to po prostu kolejny krok w jego karierze. Jeżeli trafi do Niemiec i nie będzie osiągał dobrych wyników, to może być ciężko, ale jeśli przejdzie do Wolfsburga i będzie wyglądał tak, jak przez pierwsze dwa lata w Kopenhadze, to pobyt w tym niemieckim zespole będzie tylko kolejnym kamieniem milowym – powiedział Thomas Gravesen w wywiadzie udzielonym duńskiemu portalowi “Tipsbladet”.

– Potem może wskoczyć na jeszcze wyższy poziom, może wskoczyć na następną półkę. Takim krokiem na pewno byłby transfer do Bayernu Monachium lub Premier League. Piłkarz nigdy nie myśli, że dotarł do końca drogi – dodała legenda reprezentacji Danii.