Lechia Gdańsk dalej wzmacnia defensywę. Piłkarz Zagłębia przechodzi testy

Lechia Gdańsk dalej wzmacnia defensywę, która od początku sezonu spisuje się tragicznie. Klub z Pomorza finalizuje transfer Bartłomieja Kłudki z Zagłębia Lubin - informuje Filip Trokielewicz z "Piłki Nożnej".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia

Lechia finalizuje ciekawy transfer. Wzmocnienie z Zagłębia

Lechia Gdańsk rozegrała w tym sezonie siedem spotkań i jest czerwoną latarnią Ekstraklasy. Odrobiła pięć ujemnych punktów nadanych przez PZPN, ale to wciąż za mało, by piąć się w tabeli. Sytuacja ekipy Johna Carvera jest nieciekawa, ale to jeszcze za wcześnie, by przesądzać o spadku do pierwszej ligi.

Szczególnym problemem Lechii od początku kampanii jest dyspozycja w defensywie. W siedmiu meczach straciła aż 19 bramek, co jest najgorszym wynikiem w stawce. Jednocześnie imponuje skutecznością w ofensywie, więc poprawa gry w obronie mogłaby znacząco przełożyć się na osiągane wyniki. Pod koniec letniego okienka gdańszczanie przyspieszyli w pracach nad wzmocnieniem tej formacji. Do zespołu dołączył już Matej Rodin, a lada moment sfinalizowany ma zostać kolejny ciekawy transfer.

Z informacji tygodnika „Piłka Nożna” wynika, że do Lechii w ramach transferu definitywnego dołączy Bartłomiej Kłudka. Prawy obrońca Zagłębia Lubin przechodzi testy medyczne, po których podpisze umowę. W tym temacie nic nie powinno się już wysypać.

Jak udało mi się ustalić, Lechia Gdańsk pozyska nowego prawego obrońcę. @PilkaNozna_pl https://t.co/HQECB9QrXm — Filip Trokielewicz (@Filipinn009) September 8, 2025

Kłudka występował dla Zagłębia od początku seniorskiej kariery. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał w sumie 78 spotkań i strzelił trzy bramki. 23-latek regularnie reprezentował Polskę w młodzieżowej kadrze.