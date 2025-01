Lech chce dużego transferu. Możliwy hit wewnątrz Ekstraklasy

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Arkadiusz Pyrka pod lupą Lecha Poznań

Lech Poznań od poniedziałku przebywa w Turcji, gdzie trwa zgrupowanie przed startem rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Nielsa Frederiksena przygotowują się do walki o mistrzostwo Polski. Na chwilę obecną Kolejorz zajmuje 1. miejsce w tabeli z przewagą dwóch punktów nad Rakowem Częstochowa. Nad trzecią Jagiellonią mają trzy oczka przewagi.

Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

Nie można wykluczyć, że jeszcze zimą do Poznania trafi nowy zawodnik. Najnowsze informacje ws. potencjalnych transferów Lecha sugerują, że w kręgu zainteresowań znalazł się reprezentant Polski do lat 21 – Arkadiusz Pyrka. Zainteresowanie piłkarzem Piasta Gliwice potwierdził Dawid Dobrasz z serwisu Meczyki.pl.

– W przypadku Arkadiusza Pyrki dyrektor sportowy Lecha wprost powiedział, że jak mam numer, to mogę do niego zadzwonić i zachęcić do przyjścia do “Kolejorza”. Takich kompetencji nie mam, ale przy tym transferze wszystko się zgadza. I pozycja, i wiek, i to, że Polak – powiedział Dawid Dobrasz na kanale Meczyki.pl.

– Lech bardzo chce tego zawodnika. Niemniej, Pyrka bardziej rozgląda się za opcją zagraniczną. Nie wszystko jest jednak zakończone – dodał dziennikarz.

Pyrka ma ważny kontrakt z Piastem tylko końca sezonu. W trwających rozgrywkach uzbierał jak dotąd 18 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Do zespołu z Gliwic trafił latem 2020 roku ze Znicza Pruszków. Pyrka oprócz zainteresowania Lecha przewija się również w kontekście transferu do Rakowa Częstochowa bądź Legii Warszawa.