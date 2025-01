Donnarumma może wrócić do Serie A. Kontrowersyjny kierunek transferu

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Inter chce wychowanka Milanu, Donnarumma pod lupą mistrza Włoch

Gianluigi Donnarumma po zakończeniu sezonu 2020/2021 postanowił nie przedłużać kontraktu z Milanem i związał się z nowym klubem. Wybór włoskiego bramkarza padł na Paris Saint-Germain, czym rozczarował kibiców mediolańskiego zespołu. We Francji bardzo szybko wywalczył bluzę z numerem jeden, pokonując m.in. Keylora Navasa. Natomiast wszystko wskazuje na to, że niebawem 25-latek może wrócić do Serie A. Jego umowa w Paryżu wygasa w czerwcu 2026 roku, a na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby doszło do przedłużenia.

Co prawda rozmowy kontraktowe na linii Donnarumma – PSG odbyły się jakiś czas temu, lecz nie osiągnięto porozumienia. Sensacyjne informacje ws. przyszłości reprezentanta Włoch przekazał Gianluca Di Marzio. Zdaniem cenionego dziennikarza bramkarz znalazł się w kręgu zainteresowań jednego z włoskich klubów. Mowa o Interze Mediolan, który rozważa transfer wychowanka Milanu.

Nerazzurri pracują nad letnimi transferami, a jedną z pozycji do wzmocnienia ma być obsada bramki. Jak twierdzi Di Marzio jeśli Donnarumma nie przedłuży kontraktu z PSG, będzie realną opcją dla Interu Mediolan na letnie okno transferowe.

Donnarumma w Paris Saint-Germain uzbierał łącznie 131 spotkań, w których 45 razy zachował czyste konto. Podczas pobytu w Paryżu trzykrotnie zdobywał mistrzostwo i superpuchar Francji oraz raz triumfował w pucharze Francji.