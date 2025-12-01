Lech Poznań zainteresowany reprezentantem Bułgarii. Ma rywalizować z Mrozkiem

Lech Poznań może pomyśleć zimą o sprowadzeniu nowego bramkarza, który będzie rywalem Bartosza Mrozka. Jak twierdzą bułgarskie media na radarze znalazł się Svetoslav Vutsov.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Svetoslav Vutsov w kręgu zainteresowań Lechu Poznań

Lech Poznań powoli zaczyna myśleć o zbliżającym się zimowym oknie transferowym. Do końca roku pozostały im jeszcze cztery mecze w rundzie jesiennej. Z tego tylko jedno spotkanie z Cracovią będzie walką o ligowe punkty. Pozostałe starcia to pucharowa rywalizacja z Piastem Gliwice i dwa mecze z Mainz i Ołomuńcem w Lidze Konferencji. W 2026 roku do gry wrócą dopiero w lutym.

Jedną z pozycji, jakie mogą zostać wzmocnione jest pozycja bramkarza. Bartosz Mrozek może dostać więc rywala do walki o miejsce w wyjściowej jedenastce. Jak wynika z informacji od zagranicznych źródeł, w kręgu zainteresowań znalazł się reprezentant Bułgarii.

Bułgarski portal Sportal.bg pisze o możliwym transferze Svetoslava Vutsova do Lecha Poznań. 23-latek na co dzień broni barw Levski Sofia, do której trafił zimą 2025 roku ze Slavii Sofia. Ponadto ma na swoim koncie 10 występów w seniorskiej reprezentacji Bułgarii.

Vutsov to rozchwytywany bramkarz wśród europejskich klubów. Zabiegają o niego m.in. takie kluby jak FC Utrecht, FC Twente i kilka tureckich drużyn. Z kolei serwis topsport.bg poinformował, że w kontrakcie golkipera znajduje się klauzula wykupu, która wynosi ok. 2 miliony lewów bułgarskich. W przeliczeniu daje to ok. milion euro, czyli nieco ponad 4 mln złotych.

Warto dodać, że Vutsov to jeden z dwóch zawodników z Bułgarii, którzy są łączeni z Lechem Poznań. Wcześniej zagraniczne media rozpisywały się o możliwym transferze środkowego obrońcy – Marina Petkova.