Lech Poznań zainteresowany reprezentantem Japonii. Ma wielki potencjał

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Haruya Fujii na celowniku Lecha Poznań

Lech Poznań w nadchodzącym tygodniu oficjalnie rozpocznie zmagania w sezonie 2025/2026. W niedzielę (13 lipca) odbędzie się mecz o Superpuchar Polski, w którym zmierzą się z Legią Warszawa. Jak na razie przed startem rozgrywek Kolejorz dokonał dwóch transferów. Drużynę wzmocnili Mateusz Skrzypczak oraz Robert Gumny. W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych ruchów.

Portal Weszło powołując się na japońskie media poinformował, że Lech Poznań rozważa pozyskanie kolejnego środkowego obrońcy. W kręgu zainteresowań znajduje się Haruya Fujii, czyli stoper belgijskiego KV Kortrijk. Obecny zespół 24-latka spadł ostatnio do niższej ligi.

Fujii mimo słabego sezonu KV Kortrijk był wyróżniającą się postacią w drużynie. Kolejorz zainteresował się nim z powodu bardzo dobrej gry w powietrzu. Co więcej, w klubie uważają, że środkowy obrońca ma wielki potencjał. Dowodem na to może być fakt, że w 2024 roku Fujii zadebiutował w reprezentacji Japonii. Niewykluczone, że Fujii mógłby zostać następcą Bartosza Salamona. Jakiś czas temu informowaliśmy, że 34-latek może opuścić poznańską drużynę.

W poprzednim sezonie Fujii rozegrał dla Kortrijk 24 mecze we wszystkich rozgrywkach. Łącznie uzbierał na murawie 2031 minut. Zanim trafił do Belgii grał w barwach Nagoyi Grampus, której jest wychowankiem. Media łączą go także z powrotem do ojczyzny, lecz obrońca jest zdeterminowany, aby kontynuować karierę w Europie.