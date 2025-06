Lech Poznań straci obrońcę? Znamy szczegóły [NASZ NEWS]

Mateusz Piotrowski / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Bartosz Salamon (Lech Poznań)

Zbliża się letnia przebudowa kadry Lecha Poznań

Wiele wskazuje na to, że Kolejorza opuści Afonso Sousa, ale to może nie być jedyne odejście z Kolejorza

Mistrzowie Polski są gotowi sprzedać Bartosza Salamona, który jest otwarty na transfer

Lech Poznań przed letnim oknem transferowym

Przy Bułgarskiej praca wre. Choć póki co niewiele plotek transferowych przedostaje się do mediów, to pion sportowy Lecha Poznań pracuje nad transferami zarówno do, jak i z klubu. Tomasz Rząsa na spotkaniu z mediami jasno określił cele transferowe lechitów na zbliżające się okienko. Wśród tych celów jest napastnik, lewy obrońca, prawy obrońca (wobec fiaska w rozmowach na temat wykupu Rasmusa Carstensena) oraz ofensywny pomocnik.

Ta ostatnia pozycja zostanie wzmocniona tylko w przypadku, gdy z klubem pożegna się Afonso Sousa. Kolejorz ustalił cenę wywoławczą za tego gracza na poziomie 5 mln euro. Poza tym Lech nie planuje żadnych odejść zawodników z wyjściowej jedenastki. Ale – jak słyszymy – z klubem może pożegnać się zawodnik z pogranicza pierwszego składu i ławki.

Bartosz Salamon może odejść z Lecha Poznań

Chodzi o Bartosza Salamona. Doświadczony stoper w poprzednim sezonie rozegrał 1184 minut w 17 spotkaniach. Sezon rozpoczął jako rezerwowy i dopiero w październiku wrócił do regularnej gry. W rundzie wiosennej zastąpił w wyjściowym składzie Alexa Douglasa, ale opuścił ostatnie cztery spotkania z uwagi na raz odniesiony w meczu z Radomiakiem Radom. Jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku.

Salamon nie krył, że po Euro 2024 chciał szybko wrócić do gry w Kolejorzu, ale jesienią Niels Frederiksen stawiał na będącego w świetnej formie Douglasa. 34-latek nie był zadowolony ze swojego statusu w drużynie, jednak akceptował wybory duńskiego szkoleniowca. Teraz być może nadchodzi moment, by poszukać klubu, w którym będzie mógł grać częściej.

Lech nie będzie robił problemów Salamonowi w odejściu. Jak słyszymy – w grę wchodzi nawet odejście za darmo, o ile Salamon otrzyma ofertę z klubu, który spełni jego oczekiwania sportowe i finansowe. Lechici zaakceptują też propozycję wypożyczenia, która pokrywałaby całą pensję piętnastokrotnego reprezentanta Polski. Informacja o tym, że Lech jest otwarty na propozycje dla Salamona, pojawiła się również na portalu Transfer Room, który jest swego rodzaju tablicą ogłoszeń na rynku transferowym.

Jeśli Salamon odejdzie, to pojawi się nowy stoper

W przypadku odejścia Salamona, Lech pozyska w jego miejsce nowego środkowego obrońcę. Na ten moment – poza 34-latkiem – Niels Frederiksen dysponuje na tej pozycji Antonio Miliciem, Alexem Douglasem, Maksymilianem Pingotem oraz Wojciechem Mońką. Dwaj ostatni są jednak stosunkowo młodzi – Pingot ma 22 lata, z kolei Mońka jest zaledwie osiemnastolatkiem. W kadrze zespołu pozostaje jeszcze Filip Dagerstal, ale ten od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie będzie też zdolny do trenowania podczas letniego okresu przygotowawczego.

Z Lechem łączony był też Marcin Kamiński. Jego kontrakt z Schalke wygasa tego lata i nie zostanie on przedłużony, natomiast w Lechu panuje przekonanie, że na powrót wychowanka do Poznania jest być może już za późno. Kolejorz w przypadku ewentualnego odejścia Salamona będzie celował raczej w transfer młodszego obrońcy.