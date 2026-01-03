Lech Poznań szykuje pierwszy zimowy transfer. Dopina ostatnie szczegóły

Lech Poznań dopina ostatnie szczegóły w sprawie transferu Płamena Andriejewa, któremu wygasa wypożyczenie do Racingu Santander. Według Weszło.com bułgarski bramkarz ma dołączyć do mistrza Polski w połowie stycznia.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Płamen Andriejew ma dołączyć do Lecha

Lech Poznań intensywnie pracuje nad pozyskaniem nowego bramkarza, który ma podjąć rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Bartoszem Mrozkiem. Wybór Kolejorza padł na Płamena Andriejewa, obecnie wypożyczonego z Feyenoordu Rotterdam do Racingu Santander.

Jak informuje Szymon Janczyk z Weszło.com, bułgarski golkiper ma opuścić hiszpański klub 8 stycznia, a tydzień później transfer do Lecha powinien zostać sfinalizowany. Oczekuje się, że poznański klub po zakończeniu sezonu będzie mógł skorzystać z opcji wykupu 21-letniego bramkarza, który jest wychowankiem Lewskiego Sofia.

Andriejew trafił do Feyenoordu w sierpniu 2024 roku. Wówczas holenderski klub zapłacił za niego 1,2 miliona euro. W obecnym sezonie bramkarz rozegrał dwa spotkania na zapleczu La Ligi oraz zanotował trzy występy w Pucharze Króla. Teraz spróbuje swoich sił w Polsce.

Na ten moment trener Niels Frederiksen konsekwentnie stawia na Bartosza Mrozka, który w trwającym sezonie wystąpił w 32 meczach i zachował siedem czystych kont. Transfer Andriejewa ma jednak zwiększyć rywalizację między słupkami i zabezpieczyć pozycję na kolejne lata. Poznaniacy do rundy wiosennej będą przygotowywać się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obóz w Abu Zabi rozpocznie się 11 stycznia i potrwa dwa tygodnie.