Lech Poznań ruszył po skrzydłowego. Oferta odrzucona

Lech Poznań złożył ofertę za Loizosa Loizou z Omonii Nikozja. Według portalu Meczyki.pl, Cypryjczycy odrzucili propozycję i wskazali oczekiwaną kwotę transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Omonia odrzuciła ofertę Lecha za Loizosa Loizou

Lech Poznań zdobył mistrzostwo Polski i walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jednak musiał uznać wyższość Crveny Zvezdy Belgrad. Następnie Kolejorz zmierzył się w eliminacjach Ligi Europy z belgijskim KRC Genk. Po porażce w pierwszym meczu w Poznaniu (1:5) nawet zwycięstwo w Belgii (2:1) nie wystarczyło do awansu.

Problemy kadrowe i liczne kontuzje odbiły się na formie drużyny, a część transferów nie przyniosła oczekiwanego efektu. Trener Niels Frederiksen chce jednak wzmocnić zespół, który jesienią będzie rywalizować na trzech frontach. Lech zagra w fazie ligowej europejskich pucharów m.in. z FSV Mainz, Rayo Vallecano i Rapidem Wiedeń.

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, klub z Poznania jest zainteresowany Loizosem Loizou, skrzydłowym reprezentującym barwy Omonii Nikozja. Wcześniej Lech złożył ofertę wypożyczenia z obowiązkowym wykupem: 200 tys. euro i 600 tys. euro oraz dodatkowe bonusy. Jak informuje Włodarczyk, Omonia Nikozja odrzuciła propozycję i oczekuje transferu definitywnego za 800 tys. euro.

22-letni Loizou w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 spędził czas na wypożyczeniu w Heerenveen. Jego przygoda w holenderskiej Eredivisie była jednak nieudana, gdyż rozegrał zaledwie pięć spotkań. Zdecydowanie lepiej radził sobie w barwach Omonii, gdzie do tej pory wystąpił w 198 meczach, zdobył 31 bramek i zaliczył 23 asysty.