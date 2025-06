Lech Poznań ma wypożyczyć swojego wychowanka do pierwszej ligi. Maksymilian Dziuba najbliższy sezon spędzi w Śląsku Wrocław - informuje portal sportowy-poznan.pl

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maksymilian Dziuba

Śląsk wypożyczy pomocnika Lecha

Śląsk Wrocław po spadku do pierwszej ligi nie próżnuje i intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. Celem jest szybki powrót do Ekstraklasy. Najważniejszą wiadomością dla kibiców było skuteczne zatrzymanie Ante Simundzy, który dalej będzie odpowiadał za wyniki zespołu. Wiosną pod jego wodzą wrocławianie radzili sobie naprawdę nieźle i w pewnym momencie szansa utrzymania w elicie była realna. Ostatecznie nie udało się zrealizować tego zadania, ale praca Simundzy i tak została oceniona bardzo pozytywnie.

Wkrótce do ekipy z Wrocławia powinien dołączyć utalentowany pomocnik Lecha Poznań. Portal sportowy-poznan.pl twierdzi, że 19-letni Maksymilian Dziuba trafi do Śląska w ramach rocznego wypożyczenia. Sprowadzeniem go była zainteresowana również Polonia Bytom.

Lech wiąże spore nadzieje z Dziubą, który miał już okazję występował w pierwszej lidze. Przed startem poprzedniego sezonu został wypożyczony do GKS-u Tychy, ale zimą transfer czasowy został skrócony. Miał trafić do innego zespołu, lecz finalnie pozostał w ekipie Kolejorza i występował w trzecioligowych rezerwach. Tam potwierdził, że ma bardzo duże umiejętności.

W Lechu oczywiście jeszcze się nie przebije, dlatego ponownie spróbuje swoich sił w pierwszej lidze. Śląsk niebawem powinien sfinalizować tę transakcję.