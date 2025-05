Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Władze klubu zaplanowały przyszłość największej gwiazdy. Afonso Sousa latem ma zostać sprzedany - ujawnia Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Sousa zostanie sprzedany. Lech chce go zatrzymać na eliminacje

Lech Poznań na finiszu kampanii zapewnił sobie mistrzowski tytuł. W ostatniej kolejce Ekstraklasy udało się pokonać przed własną publicznością Piasta Gliwice 1-0, co wystarczyło do zakończenia sezonu na pierwszym miejscu w tabeli. Złotą bramkę zdobył Afonso Sousa, który na przestrzeni całej kampanii dla kibiców Lecha był najlepszym piłkarzem zespołu.

Portugalczyk w 31 meczach zgromadził 13 bramek oraz 6 asyst. Wiele razy jego trafienia ratowały drużynę przed utratą punktów, co w efekcie pozwoliło na zdobycie mistrzostwa Polski. Od miesięcy Sousa jest łączony z zagranicznym transferem, a podczas letniego okienka wreszcie ma do tego dojść. Lech zdaje sobie sprawę z tego, że niebawem pojawią się atrakcyjne oferty za gwiazdora i zatrzymanie go jest w zasadzie niemożliwe.

Plan Kolejorza przekazał Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl. Władze klubu chcą maksymalnie opóźnić odejście Sousy, tak aby mógł wystąpić w eliminacjach do europejskich pucharów. Lech rozpocznie przygodę od pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.

Dziennikarz potwierdza przy tym, że transfer dojdzie do skutku, na czym powinno zależeć również samemu zawodnikowi. Dla 25-latka być może to ostatnia szansa, aby zrobić karierę w znacznie mocniejszej lidze.

Sousa jest związany z Lechem umową do 2026 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro.