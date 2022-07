Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

We wtorek Lech może poinformować o sprowadzeniu środkowego obrońcy. W Poznaniu jest Filip Dagerstål, który musi jeszcze przejść testy medyczne.

Okno transferowe potrwa jeszcze przez ponad miesiąc, z czego korzysta między innymi Lech. Poznaniacy mają zamiar dokonać jeszcze kilku wzmocnień, na które niecierpliwie liczą kibice. Szczególnie pilnie potrzebny jest środkowy obrońca, gdyż na tej pozycji mistrz Polski ma ogromne braki. Zarząd ma to na uwadze, więc we wtorek do klubu może dołączyć Filip Dagerstål, który przechodzi testy medyczne.

W poniedziałek przed południem testy medyczne rozpoczął szwedzki obrońca Filip Dagerstål. Po ich zaliczeniu zostanie on wypożyczony na rok do Kolejorza.



Szwedzki środkowy obrońca niemal całą karierę spędził w swojej ojczyźnie. W styczniu 2021 roku przeszedł z Norrköping do FK Chimki. W lidze rosyjskiej spędził rok. Z powodu agresji Rosji na Ukrainę nie chciał już występować w tym kraju i wrócił do Norrköping.

Dagerstål do Poznania przyleciał w poniedziałek rano, aby przejść testy medyczne, co potwierdził Lech. Mistrz Polski poinformował też, że po pomyślnym zakończeniu badań dwukrotny reprezentant Szwecji dołączy do polskiego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia. Sebastian Staszewski z Interii ustalił, że w umowie z FK Chimki nie znajdzie się opcja wykupu (Lech dążył do zawarcia takiej opcji) piłkarza wycenianego przez portal Transfermarkt na dwa miliony euro.

