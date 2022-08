fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Łukasz Łakomy imponuje formą na początku sezonu, co doprowadziło do zainteresowania ze strony zagranicznych klubów. Tomasz Włodarczyk informuje, że ofertę za 21-letniego pomocnika Zagłębia Lubin złożyło holenderskie Go Ahead Eagles.

Łukasz Łakomy wpisał się na listę strzelców w trakcie ligowej rywalizacji z Lechem Poznań

Jego postępom przyglądają się zagraniczne kluby. Ofertę za 21-latka złożyło już holenderskie Go Ahead Eagles

Propozycja nie jest jednak dla niego zbyt satysfakcjonująca. Niewykluczone, że Łakomy zostanie w Zagłębiu Lubin na dłużej

Kolejny Polak w Eredivisie?

Holenderska ekstraklasa to dobry kierunek dla młodych zawodników, którzy chcą zrobić jeszcze jeden przystanek przed grą na najwyższym europejskich poziomie. Tamtejsze kluby wyszukują również graczy o sporym potencjale, na których w przyszłości można zarobić duże pieniądze. Ten trop doprowadził przedstawiciela Eredivisie do Łukasza Łakomego.

Tomasz Włodarczyk poinformował, że ofertę za 21-letniego pomocnika Zagłębia Lubin złożyło Go Ahrad Eagles. Jest to następstwo jego dobrej dyspozycji na starcie sezonu 2022/2023, które zainteresowało poważnym zainteresowaniem ze strony klubów zagranicznych.

Propozycja holenderskiej ekipy nie jest szczególnie satysfakcjonująca dla Łakomego, zatem, przynajmniej na ten moment, nie zostanie ona przyjęta. Kontrakt wychowanka Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Jeżeli na horyzoncie nie pojawi się atrakcyjna opcja, wówczas przedłuży umowę z “Miedziowymi”.

Młodzieżowy reprezentant Polski rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dotychczas rozegrał we wszystkich czterech ligowych meczach nowego sezonu, a w miniony weekend zanotował efektowne trafienie przeciwko Lechowi Poznań.

