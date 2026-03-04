La Liga podniosła limit wynagrodzeń Barcelony. Przepaść w porównaniu z Realem

La Liga zwiększyła limit płac Barcelony o ponad 80 mln euro. Mimo wzrostu do 432 mln, dystans do Realu Madryt wciąż jest ogromny.

ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

La Liga zwiększa limit wynagrodzeń FC Barcelona, ale Real Madryt pozostaje poza zasięgiem

La Liga opublikowała nowe limity kosztów kadry sportowej. FC Barcelona może wydać na pensje zawodników i sztabu 432,807 mln euro – to wzrost o 81,5 mln względem początku sezonu (351,284 mln).

Mimo wyraźnej poprawy sytuacji finansowej katalońskiego klubu, różnica w porównaniu z Realem Madryt pozostaje gigantyczna. Limit Królewskich wynosi 761,226 mln euro, czyli aż o 328,419 mln więcej niż Barcelony.

Trzecie w zestawieniu Atletico Madryt dysponuje znacznie niższym pułapem, choć na starcie sezonu oba kluby były do siebie zbliżone.

Wzrost limitu Barcelony to efekt zwiększonych przychodów – m.in. nowych umów sponsorskich oraz powrotu na Spotify Camp Nou. Warto jednak podkreślić, że ten limit obejmuje nie tylko pierwszą drużynę, ale również sztab szkoleniowy i sekcje sportowe, co w przypadku wielosekcyjnego klubu stanowi dodatkowe obciążenie.

Choć sytuacja finansowa Barcelony się poprawia, skala możliwości inwestycyjnych Realu Madryt pokazuje, jak duża przepaść wciąż dzieli oba kluby.