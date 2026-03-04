La Liga podniosła limit wynagrodzeń Barcelony. Przepaść w porównaniu z Realem

07:53, 4. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń

La Liga zwiększyła limit płac Barcelony o ponad 80 mln euro. Mimo wzrostu do 432 mln, dystans do Realu Madryt wciąż jest ogromny.

La Liga zwiększa limit wynagrodzeń FC Barcelona, ale Real Madryt pozostaje poza zasięgiem

La Liga opublikowała nowe limity kosztów kadry sportowej. FC Barcelona może wydać na pensje zawodników i sztabu 432,807 mln euro – to wzrost o 81,5 mln względem początku sezonu (351,284 mln).

Mimo wyraźnej poprawy sytuacji finansowej katalońskiego klubu, różnica w porównaniu z Realem Madryt pozostaje gigantyczna. Limit Królewskich wynosi 761,226 mln euro, czyli aż o 328,419 mln więcej niż Barcelony.

Trzecie w zestawieniu Atletico Madryt dysponuje znacznie niższym pułapem, choć na starcie sezonu oba kluby były do siebie zbliżone.

Wzrost limitu Barcelony to efekt zwiększonych przychodów – m.in. nowych umów sponsorskich oraz powrotu na Spotify Camp Nou. Warto jednak podkreślić, że ten limit obejmuje nie tylko pierwszą drużynę, ale również sztab szkoleniowy i sekcje sportowe, co w przypadku wielosekcyjnego klubu stanowi dodatkowe obciążenie.

Choć sytuacja finansowa Barcelony się poprawia, skala możliwości inwestycyjnych Realu Madryt pokazuje, jak duża przepaść wciąż dzieli oba kluby.

