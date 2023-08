Kylian Mbappe to najgorętsze nazwisko w letnim okienku transferowym. Napastnik PSG zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu i w 2024 roku odejdzie za darmo. Stale jest łączony z Realem Madryt, ale według Football Insider chciałby zagrać w Liverpoolu.

IMAGO / Mike Egerton Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe to najgorętsze nazwisko w letnim okienku transferowym

Napastnik PSG jest łączony z Realem Madryt, po tym jak zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu z PSG

Według najnowszych informacji jest otwarty na wypożyczenie do Liverpoolu

Kylian Mbappe otwarty na Liverpool. W grę wchodzi wypożyczenie

Kylian Mbappe wywołał prawdziwą burzę, po tym jak zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu z PSG. Obecna umowa Francuza wygasa w 2024 roku i po jej wygaśnięciu będzie mógł odejść za darmo. To nie podoba się władzom Paryżan, które próbują namówić go na transfer, wiedząc, że w innym wypadku narazi to klub na wielkie straty finansowe.

Football Insider twierdzi, że Kylian Mbappé jest wielkim wielbicielem Premier League i byłby otwarty na dołączenie do jednego z klubów na zasadzie wypożyczenia na cały sezon 2023/2024. Konkretnie chodzi o Liverpool, który przy takiej decyzji musiałby się liczyć ze sporym wydatkiem. Francuz liczy, że władze PSG zgodzą się na ten ruch i po sezonie zakończeniu rozgrywek będzie mógł wybrać dogodne miejsce do kontynuowania kariery.