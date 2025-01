Milan uzgodnił warunki z piłkarzem. Głośny transfer o krok

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Kyle Walker trafi do Milanu

AC Milan jest zdecydowany, żeby sprowadzić Kyle’a Walkera. Sam zawodnik wyraził chęć odejścia z Manchesteru City już podczas zimowego okna transferowego. Kapitan The Citizens jest w pełni przekonany do przeprowadzki na San Siro, widząc we włoskim klubie idealne miejsce do kontynuowania swojej kariery.

Walker zdecydowanie odrzucił atrakcyjne oferty z innych lig, w tym lukratywne propozycje z Arabii Saudyjskiej. Tym samym Anglik skupił się wyłącznie na transferze do giganta z Serie A. Planowane jest rozwiązanie jego kontraktu z aktualnym mistrzem Premier League za porozumieniem stron, co umożliwiłoby mu dołączenie do Rossonerich za darmo.

Zgodnie z doniesieniami Calciomercato.com, 32-letni obrońca osiągnął pełne porozumienie z Milanem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Piłkarz jest gotowy podpisać umowę obowiązującą do czerwca 2027 roku. Na mocy tego porozumienia Anglik ma zarobić łącznie 8 milionów euro. Rossoneri liczą, że 93-krotny reprezentant Anglii wniesie swoje doświadczenie i jakość do zespołu w decydującej fazie sezonu.

Wszystko wskazuje na to, że Walker opuści szeregi Man City po prawie ośmiu latach. Na Etihad Stadium przybył z Tottenhamu Hotspur za niespełna 53 miliony euro. W tym sezonie zdołał rozegrać 18 meczów w Premier League, Lidze Mistrzów i Pucharze Ligi Angielskiej.