Krychowiak odrzuca kolejne oferty. Szokujący krok coraz bliżej

Grzegorz Krychowiak ostatnio był związany z Anorthosisem, a od lipca pozostaje bez klubu. Były reprezentant Polski odrzuca kolejne oferty. Portal "Meczyki" sugeruje, że pomocnik może nawet zakończyć karierę.

Grzegorz Krychowiak w ostatnich latach dość często zmieniał pracodawców. Miniony sezon spędził na Cyprze, gdzie był związany z Anorthosisem. Rozegrał dla tego zespołu 21 spotkań i strzelił dwie bramki, ale współpraca zakończyła się po niespełna roku. Od lipca były reprezentant Polski pozostaje bez klubu, ale nie oznacza to, że cierpi na brak zainteresowania.

Krychowiak regularnie otrzymuje na stole kolejne oferty, a niedawno otrzymał je również z Bułgarii i Azerbejdżanu. Żadnej z nich nie przyjął, podobnie jak wcześniej z Iranu, Izraela, Węgier, Australii czy Kataru. Na wczesnym etapie letniego okienka pojawił się nawet temat Widzewa Łódź, ale Krychowiak obawia się, że gra w Polsce nie byłaby dla niego korzystna, mając na uwadze sporą presję i stopniowo pogarszający się poziom gry z wiekiem.

Co teraz czeka 100-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych? Portal „Meczyki” sugeruje nawet, że może on zakończyć piłkarską karierę. W otoczeniu zawodnika pojawiły się takie rozważania, choć oczywiście ten krok byłby szokujący, mając na uwadze, że jeszcze niedawno prezentował się nieźle.

Krychowiak ma świadomość, że jego czas w profesjonalnym futbolu powoli przemija. We wrześniu 2023 roku rozegrał ostatni mecz dla reprezentacji Polski. Nie próżnuje na piłkarskim bezrobociu, rozwijając swoją markę odzieżową.