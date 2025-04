Krychowiak może zostać bez klubu. Szokujące informacje

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak nie przedłuży kontraktu z Anorthosisem Famagusta

Grzegorz Krychowiak przez ostatnie lata był związany z ligą saudyjską. Najpierw w sezonie 2022/2023 bronił barw Al-Shabab, zaś w następnej kampanii zakładał koszulkę Abha Club, którego trenerem przez moment był Czesław Michniewicz. Wraz z końcem poprzednich rozgrywek były reprezentant Polski zdecydował się opuścić Półwysep Arabski i wrócił do gry w Europie.

Nowym przystankiem w karierze 35-latka została drużyna z Cypru – Anorthosis Famagusta. Trzynastokrotny mistrz kraju podpisał z Krychowiakiem roczny kontrakt. Bieżący sezon nie należy jednak do udanych, bowiem nie udało im się awansować do grupy mistrzowskiej. Co za tym idzie, klub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. To z kolei może mieć wpływ na przyszłość polskiego piłkarza.

Szokujące informacje przekazały tamtejsze media. Według wieści z serwisu Sport-FM wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Krychowiak niebawem zostanie wolnym zawodnikiem. Anorthosis nie jest w stanie zaoferować mu nowego kontraktu. Biorąc pod uwagę stan finansów, wynagrodzenie środkowego pomocnika jest sporym obciążeniem dla cypryjskiego klubu.

Co więcej, Krychowiak może opuścić Anorthosis jeszcze przed zakończeniem rozgrywek. Pozwoliłoby to drużynie z Larnaki zaoszczędzić na pozostałym wynagrodzeniu zawodnika. Do końca sezonu w lidze cypryjskiej pozostało tylko jedno spotkanie. W poniedziałek (5 maja) Anorthosis zmierzy się przed własną publicznością z Paralimni.

Krychowiak w trwającym sezonie wystąpił w 20 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.