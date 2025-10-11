Kozłowski znalazł się na celowniku trzech tureckich gigantów. To może być głośny transfer

Kacper Kozłowski może już zimą zmienić klub i przenieść się do jednego z czołowych turecki klubów. Jak donosi A Spor, pomocnik Gaziantep FK znalazł się na liście życzeń trzech zespołów.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Galatasaray, Fenerbahce i Trabzonspor obserwują Kozłowskiego

Galatasaray, Fenerbahce i Trabzonspor to topowe tureckie kluby, które obserwują Kacpra Kozłowskiego. Polak wyróżnia się w barwach Gaziantep FK i zwrócił uwagę skautów swoim stylem gry. Kontrakt 21-latka obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego ewentualny transfer będzie wymagał podjęcia negocjacji.

Według informacji z tureckich mediów Trabzonspor rozważa kilka rozwiązań, jak np. wypożyczenie z opcją wykupu lub wymianę zawodników. Galatasaray z kolei myśli o wykupieniu reprezentanta Polski w zimowym okienku transferowym.

Również Fenerbahce, a więc klub, w którym występuje Sebastian Szymański, także ma Kozłowskiego na swojej liście życzeń.

Kozłowski w poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań, z czego 27 w lidze. Zdobył w nich cztery bramki i zanotował pięć asyst. W obecnych rozgrywkach wystąpił już w ośmiu meczach i strzelił dwa gole.

Te statystyki pokazują, że coraz lepiej odnajduje się w Turcji. Zawodnik występuje głównie w środku pola, ale zdarza mu się grać także jako skrzydłowy.

Piłkarz, który za chwilę skończy 22 lata ma na koncie siedem występów w narodowych barwach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 4,5 miliona euro.

