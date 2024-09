Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Adnan Kovacević odejdzie z Rakowa, obrońca dołączy do Miedzi Legnica

Raków Częstochowa dość niespodziewanie zdecydował się na rozstanie z jednym ze środkowych obrońców. W ostatnim dniu okna transferowego w Polsce zespół Marka Papszuna prawdopodobnie opuści Adnan Kovacević, który w klubie spędził zaledwie jeden sezon.

Bośniak trafił do Rakowa latem 2023 roku z węgierskiego Ferencvarosu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej miał doświadczenie z gry na polskich boiskach, bowiem w latach 2017-2020 był zawodnikiem Korony Kielce. W częstochowskim klubie nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie. Łącznie w barwach Medalików rozegrał jedynie 22 mecze we wszystkich rozgrywkach.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że 30-latek jest blisko zmiany klubu. Kovacević co prawda ma odejść z Rakowa, lecz wciąż będzie występował w polskiej lidze. Według informacji dziennikarza środkowy obrońca ma zostać nowym piłkarzem Miedzi Legnica. Do pierwszoligowego zespołu dołączy na zasadzie transferu definitywnego. Z drużyną Ireneusza Mamrota podpisze kontrakt do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Miedź Legnica w bieżącym sezonie zajmuje na tę chwilę 5. miejsce w Betclic 1. Lidze z dorobkiem 13 punktów. Miedzianka ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej względem większości stawki w tabeli ligowej.