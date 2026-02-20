Liverpool planuje niespodziewany ruch. Poszukuje wzmocnień w Grecji

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konstantinos Tzolakis przymierzany do Liverpoolu

Liverpool powoli przygotowuje się do zmiany pokoleniowej między słupkami. Alisson Becker ma już 33 lata, a jego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku.

W związku z tym władze angielskiego klubu rozglądają się za długoterminowym następcą słynnego Brazylijczyka. Co prawda niedawno na Anfield Road przeprowadził się Giorgi Mamardashvili, jednak drużyna z Merseyside w przyszłości może potrzebować dwóch równorzędnych golkiperów, zdolnych rywalizować o miejsce w podstawowym składzie.

Jak informuje serwis „CaughtOffside.com”, Liverpool znalazł już kandydata do wzmocnienia pozycji bramkarza. Na celowniku mistrzów Premier League znajduje się bowiem Konstantinos Tzolakis, który imponuje wysoką formą w barwach Olympiakosu Pireus.

23-letni zawodnik wzbudza również zainteresowanie Arsenalu oraz Nottingham Forest. Wszystko wskazuje więc na to, że Grek może wkrótce trafić na Wyspy Brytyjskie.

Siedmiokrotny reprezentant Grecji jest wychowankiem Plataniasu, a do akademii Olympiakosu przeniósł się w 2018 roku za zaledwie 40 tysięcy euro. Mierzący 193 centymetry golkiper w obecnym sezonie rozegrał 31 meczów, wpuścił 28 goli i zachował 16 czystych kont. Obecnie fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego bramkarza na około 15 milionów euro, co czyni go atrakcyjną opcją transferową.