Grecka perełka pod lupą gigantów. AC Milan wysłał swoich skautów

Konstantinos Karetsas uchodzi za jednego z najlepszych pomocników młodego pokolenia. To nie umknęło uwadze m.in. Milanu, którego skauci obserwują poczynania 18-letniego Greka - donosi Ekrem Konur.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas obserwowany przez wielkie kluby

Belgijska Jupiler Pro League od lat uchodzi za znakomite środowisko do rozwoju młodych zawodników, co regularnie przyciąga skautów największych klubów Europy. Jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w trwającym sezonie tamtejszej ekstraklasy jest pomocnik KRC Genk – Konstantinos Karetsas.

18-letni Grek imponuje dojrzałością, techniką oraz wszechstronnością. Wszystko wskazuje na to, że ośmiokrotny reprezentant kraju już niedługo może zrobić kolejny krok naprzód w swojej karierze. Jego nazwisko coraz częściej pojawia się bowiem w kontekście transferu do jednego z europejskich gigantów.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, zawodnikiem poważnie interesują się takie kluby jak AC Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen czy AS Monaco. Skauci tych drużyn obserwowali Karetsasa na żywo podczas spotkania Ligi Europy między Genkiem a FC Basel (2:1), w którym młody pomocnik rozegrał pełne 90 minut i zdobył bramkę, potwierdzając, że ma wielki talent.

KRC Genk doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału swojego piłkarza i liczy na ogromny zarobek przy ewentualnej sprzedaży. Kontrakt Karetsasa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Dotychczas ofensywny pomocnik rozegrał 64 mecze w seniorskim futbolu, strzelił 4 gole i zanotował 12 asyst. Eksperci są zgodni – mimo młodego wieku, Grek już dziś jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników na Starym Kontynencie.