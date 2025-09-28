Liverpool zarzucił sieć na reprezentanta Grecji. Uchodzi za wielki talent

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konstantinos Karetsas przykuł uwagę Liverpoolu

Liverpool od lat słynie z doskonałego skautingu, czego dowodem są transfery takich zawodników jak Rio Ngumoha (17-letni angielski skrzydłowy), Giovanni Leoni (18-letni włoski stoper) czy Giorgi Mamardashvili (24-letni gruziński bramkarz). Klub z Anfield Road inwestuje w młodych piłkarzy o dużym potencjale, którzy w przyszłości mogą stać się filarami drużyny The Reds. Niewykluczone, że kolejnym wielkim talentem, który dołączy do ekipy Czerwonych, będzie Konstantinos Karetsas – informuje brytyjska strona „TEAMtalk”.

Według wspomnianego portalu skauci Liverpoolu obserwowali młodego pomocnika Genku w kilku ostatnich meczach, zarówno w belgijskiej ekstraklasie, jak i Lidze Europy. 17-letni Grek zrobił bardzo dobre wrażenie imponując na boisku swoją dojrzałością oraz umiejętnościami technicznymi. Nic więc dziwnego, że jego rozwój bacznie śledzą również inne wielkie marki – w tym Arsenal, Manchester City, Borussia Dortmund, SSC Napoli czy Real Madryt. Zatem rywalizacja o podpis zdolnego piłkarza zapowiada się pasjonująco.

KRC Genk doskonale zdaje sobie sprawę, iż posiada w swoich szeregach prawdziwy diament, dlatego wycenił Karetsasa na około 20 milionów funtów. Belgowie mogliby potencjalnie zarobić jeszcze więcej, jednak sytuację komplikuje kontrakt zawodnika, który obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku. Do tej pory ofensywny pomocnik na seniorskim poziomie rozegrał łącznie 53 spotkania, zdobył 3 bramki oraz zanotował 6 asyst. Konstantinos Karetsas, mimo młodego wieku, już teraz jest postrzegany przez ekspertów jako jeden z najbardziej perspektywicznych piłkarzy występujących na Starym Kontynencie.