Chelsea wzięła na radar wielki talent. Musi pokonać Arsenal i Liverpool

Konstantinos Karetsas to jeden z największych talentów w europejskiej piłce. Do wyścigu o podpis greckiego pomocnika właśnie dołączyła Chelsea - podaje serwis TEAMtalk.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas łączony z Chelsea

Konstantinos Karetsas ma zaledwie 18 lat, a mimo to już teraz uchodzi za jednego z najlepszych pomocników ligi belgijskiej. Zawodnik Genku imponuje regularnością oraz dojrzałością na boiskach Jupiler Pro League, skutecznie rywalizując z dużo bardziej doświadczonymi piłkarzami.

Jego świetna forma nie umyka uwadze europejskich potentatów, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z wyjątkowym talentem. Kluby ze Starego Kontynentu nie chcą przegapić okazji na pozyskanie zawodnika, który może w przyszłości należeć do absolutnej czołówki.

Do tej pory Karetsas był najczęściej łączony z przenosinami do Arsenalu oraz Liverpoolu. Wygląda jednak na to, że angielscy giganci zyskali poważnego konkurenta w walce o jego podpis. Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, do rywalizacji o ofensywnego pomocnika włączyła się Chelsea. Londyńczycy od lat słyną z inwestowania w młodych piłkarzy i mają realne szanse, by przekonać nastolatka do przeprowadzki na Stamford Bridge.

Włodarze Genku mają świadomość, jak ogromny potencjał drzemie w reprezentancie Grecji i liczą na ogromny zarobek przy ewentualnej sprzedaży urodzonego w Belgii pomocnika. Kontrakt Karetsasa obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Ofensywny pomocnik rozegrał już 70 meczów, strzelił 5 goli i zanotował 15 asyst w seniorskim futbolu. Eksperci są zgodni – pomimo młodego wieku, osiemnastolatek jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników w Europie.