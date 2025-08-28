Kolo Muani odrzucił ofertę z Premier League. Wskazał wymarzony kierunek

Randal Kolo Muani wciąż szuka nowego klubu. Napastnik Paris Saint-Germain znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United, ale zdecydował się odrzucić ofertę - podał serwis "CaughtOffside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Manchester United zaskoczony odmową napastnika

Paris Saint-Germain planuje sprzedaż Randala Kolo Muaniego. Francuski napastnik ma zaledwie kilka dni na znalezienie nowego pracodawcy, a najpoważniejszym kandydatem do jego pozyskania pozostaje Juventus Turyn. To właśnie w ekipie Starej Damy 26-latek występował wiosną ubiegłego sezonu na zasadzie wypożyczenia.

Choć włoski klub wciąż nie osiągnął porozumienia z triumfatorem Ligi Mistrzów, sam zawodnik jasno deklaruje chęć powrotu do Serie A. PSG oczekuje za swojego piłkarza około 60 milionów euro. W Turynie priorytetem jest jednak uporządkowanie budżetu. Stara Dama zamierza sprzedać Dusana Vlahovicia, by zrobić miejsce dla reprezentanta Francji.

Sytuację Kolo Muaniego starał się wykorzystać Manchester United. Według doniesień, Czerwone Diabły nawiązały kontakt z otoczeniem zawodnika w sprawie potencjalnego wypożyczenia. Francuz szybko dał jednak do zrozumienia, że nie rozważa przeprowadzki na Old Trafford i jego celem pozostaje transfer definitywny.

Tymczasem drużyna Rubena Amorima wciąż poszukuje wzmocnień w ofensywie. Do zespołu dołączył już Benjamin Sesko z RB Lipsk za 73 miliony euro. Słoweniec nie zdołał jednak jeszcze wpisać się na listę strzelców w żadnym z trzech pierwszych meczów sezonu. Randal Kolo Muani kosztował PSG aż 95 milionów euro i gigant chce odzyskać część zainwestowanej kwoty.