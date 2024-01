fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski został wypożyczony do Granady

W Hiszpanii defensor spędzi drugą część sezonu 2023/2024

Do tej pory zaliczył dziesięć występów w barwach Salzburga

Piątkowski ma przed sobą trudne zadanie

Po wyleczeniu kontuzji Kamil Piątkowski otrzymał w grudniu kilka okazji do gry w wyjściowej jedenastce Salzburga. Wydawało się, że jego pozycja w austriackim klubie jest coraz lepsza i wiosną będzie podstawowym stoperem. Błyskawicznie potoczyła się natomiast zaskakująca operacja, której zwieńczeniem są przenosiny polskiego obrońcy do Granady. Klub La Ligi wypożyczył go do końca sezonu.

Transfer został już oficjalnie ogłoszony. Sprowadzenie Piątkowskiego ma pomóc w walce o utrzymanie w elicie. Granada zajmuje obecnie dziewiętnaste miejsce w tabeli, a do bezpiecznej strefy traci pięć punktów. Na Polaka czeka więc niezwykle wymagające wyzwanie.

W lipcu 2021 roku Piątkowski rozpoczął swoją zagraniczną przygodę. Za pięć milionów euro zamienił Raków Częstochowa na Salzburg. Później zaliczył wypożyczenie do Gent, a teraz spędzi kilka miesięcy w Hiszpanii.

