Tuttosport donosi, że Bournemouth nie jest skłonne sprzedać Lloyda Kelly'ego w styczniowym oknie transferowym do Milanu. 26-latek nadal może jednak dołączyć do drużyny Rossonerich po zakończeniu rozgrywek na zasadzie darmowego transferu.

IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Milan nadal poszukuje wzmocnień defensywy

Na liście życzeń znalazło się dwóch zawodników z Premier League

Rossoneri mogą mieć problem ze sfinalizowaniem transferów w styczniu

Milan obserwuje dwóch obrońców z Premier League

po powrocie Matteo Gabbii z wypożyczenia do Villarreal, AC Milan rozgląda się za kolejnym środkowym obrońcą w zimowym oknie transferowym. Ma to związek z licznymi kontuzjami, z którymi Rossoneri zmagali się w pierwszej części sezonu.

Tuttosport podaje, że Milan w dalszym ciągu monitoruje sytuację obrońcy Bournemouth Lloyda Kelly’ego, ale drużyna Premier League nie chce go sprzedać w tym miesiącu. Kontrakt Anglika wygasa jednak w czerwcu, dlatego Rossoneri mogą nakłonić go do darmowego transferu latem.

To samo dotyczy obrońcy Fulham Tosina Adarabioyo, którego kontrakt również wygasa z końcem bieżącego sezonu. Według Tuttosport Rossoneri mogą jeszcze podjąć ostatnią próbę podpisania kontraktu z Adarabioyo przed końcem styczniowego okna transferowego, ponieważ Pioli liczy na większą liczbę wzmocnień w defensywie.

Zarówno Adarabioyo, jak i Kelly mogą przenieść się do Mediolanu na zasadzie wolnego transferu w czerwcu, zwłaszcza jeśli Simon Kjaer opuści San Siro po wygaśnięciu kontraktu.

