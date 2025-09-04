Kluby Premier League rozbiły bank. Liverpool królem wydatków na transfery

09:40, 4. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Letnie okno transferowe 2025 było rekordowe dla Premier League. Kluby z Anglii wydały kosmiczne kwoty na wzmocnienia, a szczególną ofensywą popisał się Liverpool.

Arne Slot
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Szalone wydatki w Premier League

Najwięcej na transfery przeznaczył Liverpool, który wydał 482,9 mln euro. The Reds przebudowali skład, inwestując w nowe twarze, by utrzymać się na szczycie Premier League i powalczyć o sukces Lidze Mistrzów.

Drugie miejsce w rankingu zajęła Chelsea – klub ze Stamford Bridge zainwestował 328,15 mln euro w aż 25 nowych zawodników. Trzecie miejsce przypadło Arsenalowi, który wydał 293,5 mln euro, pokazując jasno, że celem Kanonierów znów jest walka o mistrzostwo Anglii. Manchester United (250,7 mln euro), Tottenham (210,6 mln euro) i Manchester City (206,9 mln euro) również znalazły się w ścisłej czołówce.

Wysoko w rankingu znalazło się także Newcastle United, które wydało 288,85 mln euro, udowadniając, że projekt finansowany przez saudyjskich właścicieli nabiera tempa. Jednocześnie zaskoczeniem może być obecność Nottingham Forest (236,9 mln euro) czy Sunderlandu (187,9 mln euro), które przeprowadziły bardzo szerokie kampanie transferowe.

Najmniej pieniędzy na nowych zawodników wydała Aston Villa – tylko 30 mln euro. Skromne były również inwestycje Fulham FC (44,5 mln euro) oraz Crystal Palace (55,3 mln euro).

Ranking klubów Premier League pod względem wydatków na transfery

Łącznie kluby Premier League wydały na transfery 3,59 miliarda euro, co jest absolutnie rekordową kwotą. Oto ranking drużyn pod względem wydatków na wzmocnienia:

  1. Liverpool FC – 482,90 mln euro
  2. Chelsea FC – 328,15 mln euro
  3. Arsenal FC – 293,50 mln euro
  4. Newcastle United – 288,85 mln euro
  5. Manchester United – 250,70 mln euro
  6. Nottingham Forest – 236,90 mln euro
  7. Tottenham Hotspur – 210,60 mln euro
  8. Manchester City – 206,90 mln euro
  9. Sunderland AFC – 187,90 mln euro
  10. West Ham United – 143,80 mln euro
  11. Wolverhampton Wanderers – 140,00 mln euro
  12. AFC Bournemouth – 138,10 mln euro
  13. Everton FC – 129,75 mln euro
  14. Burnley FC – 128,65 mln euro
  15. Leeds United – 113,70 mln euro
  16. Brentford FC – 98,70 mln euro
  17. Brighton & Hove Albion – 80,00 mln euro
  18. Crystal Palace – 55,30 mln euro
  19. Fulham FC – 44,50 mln euro
  20. Aston Villa – 30,00 mln euro

Ranking klubów Premier League pod względem bilansu transferowego

Tylko pięć klubów zarobiło na transferach latem 2025 roku. Oto zestawienie drużyn Premier League wg bilansu transferowego – czyli różnicy między wydatkami a przychodami z transferów:

  1. Brighton & Hove Albion: +75,00 mln euro
  2. AFC Bournemouth: +100,31 mln euro
  3. Brentford FC: +56,60 mln euro
  4. Crystal Palace: +17,70 mln euro
  5. Chelsea FC: +4,10 mln euro
  6. Wolverhampton Wanderers: -2,50 mln euro
  7. Fulham FC: -27,50 mln euro
  8. Aston Villa: -30,00 mln euro
  9. West Ham United: -54,30 mln euro
  10. Burnley FC: -93,65 mln euro
  11. Leeds United: -105,70 mln euro
  12. Sunderland AFC: -136,90 mln euro
  13. Manchester City: -136,40 mln euro
  14. Everton FC: -117,15 mln euro
  15. Nottingham Forest: -112,50 mln euro
  16. Newcastle United: -112,85 mln euro
  17. Tottenham Hotspur: -169,10 mln euro
  18. Manchester United: -176,50 mln euro
  19. Arsenal FC: -283,20 mln euro
  20. Liverpool FC: -263,40 mln euro

