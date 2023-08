Fulham przygotowuje się do sprzedaży Aleksandara Mitrovicia. Pieniądze zarobione na Serbie mogą zostać przeznaczone na transfer Folarina Baloguna.

fot. Imago/Amber Searls Na zdjęciu: Folarin Balogun

Arsenal zamierza sprzedać tego lata Folarina Baloguna

Po napastnika może ruszyć Fulham, który rozstanie się z Aleksandarem Mitroviciem

Kanonierzy wyceniają reprezentanta USA na 50 milionów funtów

Balogun zamieni klub w Londynie?

Fulham w najbliższych dniach może stracić swojego najlepszego strzelca. Aleksandar Mitrović finalizuje bowiem przenosiny do Al-Hilal. Transakcja z Saudyjczykami jest korzystna także dla londyńskiego klubu, który ma na tej operacji zarobić aż 55 milionów euro. Trudno sobie wyobrazić, aby jakiś europejski zespół chciał zapłacić za Serba tak duże pieniądze.

Zarobiona kwota ma zostać przeznaczona na pozyskanie następcy Mitrovicia. Fulham idealnego kandydata upatruje w Folarinie Balogunie. Napastnik po udanym wypożyczeniu do Francji jest wypychany z Arsenalu. Na swojej liście życzeń mają go Inter Mediolan oraz AS Monaco, natomiast żadna z tych ekip nie jest w stanie sprostać finansowym oczekiwaniom Kanonierów.

Na większy wydatek będzie sobie mogło pozwolić Fulham. Arsenal wycenia Baloguna na 50 milionów funtów. W przypadku sprzedaży Mitrovicia, londyńczycy znajdą pieniądze na pokrycie transferu reprezentanta Stanów Zjednoczonych.

