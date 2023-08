fot. Imago/Chai v.d. Laage Na zdjęciu: Mohamed Simakan

Jurrien Timber w pierwszym meczu Premier League doznał poważnej kontuzji

Holender może opuścić nawet cały sezon, co zmusza Arsenal do działania

Na liście życzeń Kanonierów są Mohamed Simakan i Joao Cancelo

Kanonierzy wracają na rynek

Arsenal ściągnął tego lata Kaia Havertza, Declana Rice’a, Davida Rayę oraz Jurriena Timbera. Wzmocnił pozycje, na których miał największe braki kadrowe, dlatego mógł ze spokojem przystąpić do sezonu 2023/2024.

W pierwszej kolejce Premier League Timber doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na kilka miesięcy. Najprawdopodobniej opuści on nawet całą kampanię, co zmusza Kanonierów do wznowienia działań na rynku transferowym. Holender zagrał z Nottingham Forest w pierwszym składzie, co sugeruje, że Mikel Arteta chciał na niego postawić.

Londyńczycy muszą wzmocnić defensywę. Na liście życzeń znajdują się dwa nazwiska – Joao Cancelo oraz Mohamed Simakan. O wypychanego z Manchesteru City Portugalczyka zaciekle walczy też FC Barcelona. Ściągnięcie Francuza byłoby natomiast nieco tańszym rozwiązaniem. Lipsk ma oczekiwać za niego kwoty w okolicach 35 milionów funtów.

Zobacz również: Arsenal liczy na szybkie negocjacje z kapitanem. Nowa umowa przygotowana