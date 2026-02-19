Klopp uzgodnił z Realem pierwszy wielki transfer! To byłby hit

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp uzgodnił z Realem transfer Szoboszlaia

Juergen Klopp ma już jasno określony plan przebudowy środka pola Realu Madryt. Jak podaje El Nacional, podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami klubu niemiecki szkoleniowiec uzgodnił sprowadzenie Dominika Szoboszlaia, który obecnie jest jedną z kluczowych postaci Liverpoolu.

Węgierski pomocnik idealnie wpisuje się w profil zawodnika, jakiego potrzebują Królewscy. Szoboszlai wyróżnia się zdolnością organizowania gry, dobrą wizją oraz groźnym uderzeniem z dystansu. W Madrycie miałby stać się centralną postacią drugiej linii i wnieść nową jakość do zespołu.

Kluczowym elementem całej operacji może być jednak sprzedaż Eduardo Camavinga. Francuz jest jednym z najbardziej wartościowych zawodników w kadrze, a jego odejście pozwoliłoby wygenerować środki potrzebne do przeprowadzenia transferu. Według doniesień to właśnie ta transakcja miałaby umożliwić sprowadzenie gwiazdy Liverpoolu bez nadmiernego obciążania budżetu.

Plan Kloppa zakłada stworzenie nowej struktury środka pola, a Szoboszlai ma odegrać w niej kluczową rolę. Teraz pozostaje pytanie, czy Real Madryt zdecyduje się na sprzedaż Camavingi i doprowadzi do jednego z najgłośniejszych transferów nadchodzącego okna.