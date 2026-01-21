Klopp poprosi o tę decyzję w sprawie gwiazdy, jeśli obejmie Real Madryt

Jurgen Klopp pozostaje jednym z faworytów do objęcia Realu Madryt. Jak poinformował El Nacional, Niemiec poprosi władze klubu o pozostanie jednej z gwiazd.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp poprosi o tę decyzję w sprawie Rodrygo

Przyszłość Rodrygo znów stała się tematem rozmów wewnątrz Realu Madryt. Alvaro Arbeloa, który obecnie prowadzi zespół, nie widzi Brazylijczyka jako ważnego elementu swojego projektu. Według doniesień szkoleniowiec rozważał nawet jego sprzedaż.

Arbeloa uważa, że Rodrygo nie pasuje do profilu skrzydłowego, którego chce po prawej stronie. Stawia jasno na Viniciusa, który ma być główną postacią w ofensywie, grając na lewej flance. To sprawia, że Rodrygo w tej wizji schodzi na dalszy plan.

W klubie pojawiły się więc głosy, że sprzedaż Brazylijczyka mogłaby mieć sens także z finansowego punktu widzenia. Piłkarz ma wysoką wartość rynkową, a jego odejście dałoby Realowi większe pole manewru na rynku transferowym.

Ten scenariusz blokuje jednak Jurgen Klopp. Niemiecki trener jasno komunikuje, że jeśli obejmie Real Madryt, nie zgodzi się na odejście Rodrygo. Wręcz przeciwnie, widzi w nim ważnego zawodnika swojego zespołu.

Według El Nacional Rodrygo jest jednym z piłkarzy, na których Klopp chce oprzeć drużynę. Dlatego jeśli Brazylijczyk pozostanie w Madrycie, będzie to zapewne efekt oczekiwań przyszłego trenera, a nie obecnej wizji Arbeloi.