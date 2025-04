Z Bayernu do Chelsea? Enzo Maresca szuka nowego stopera

PA Images / Alam Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kim Min-Jae na celowniku Chelsea. Zamieni Monachium na Londyn?

Trener Chelsea – Enzo Maresca – podobno poprosił włodarzy londyńskiego klubu o sprowadzenie nowego stopera. Włoski szkoleniowiec nie jest bowiem do końca zadowolony z piłkarzy, którymi obecnie dysponuje. Jeśli przeanalizujemy sytuację w formacji defensywnej zespołu The Blues, to odnotujemy, że Wesley Fofana jest ponownie kontuzjowany, a tacy zawodnicy jak Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo oraz Trevoh Chalobah nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań.

Z najnowszych informacji przekazanych przez francuski serwis “Foot Mercato” wynika, że Chelsea wykazuje zainteresowanie ściągnięciem Kima Min-Jae z Bayernu Monachium. 69-krotny reprezentant Korei Południowej jest ciekawym kandydatem do wzmocnienia linii obrony w drużynie Niebieskich. Warto dodać, że londyńczycy będą musieli pokonać konkurencję, żeby pozyskać cenionego stopera. 28-latkowi przygląda się bowiem także inny klub z Wysp Brytyjskich, a mianowicie Newcastle United.

Kim Min-Jae przywdziewa koszulkę Bayernu Monachium od lipca 2023 roku, gdy przeprowadził się na Allianz Arenę za 50 milionów euro z SSC Napoli. Mierzący 190 centymetrów defensor w trykocie ekipy Die Roten rozegrał łącznie 78 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Co ciekawe, środkowy obrońca jako zawodnik bawarskiego klubu nie wygrał jeszcze żadnego trofeum, ale w tej kampanii najprawdopodobniej sięgnie po mistrzostwo Niemiec. Portal “Transfermarkt” wycenia Koreańczyka na 45 milionów euro.