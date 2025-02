Newcastle otrzymało propozycję za Trippiera. Jest odpowiedź

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Kieran Trippier

Galatasaray złożyło ofertę za Trippiera. Newcastle odmówiło sprzedaży

Galatasaray Stambuł szuka poważnego wzmocnienia pozycji prawego obrońcy, dlatego ma na swoim celowniku między innymi Przemysława Frankowskiego oraz Kierana Trippiera. Przypomnijmy, że okienko transferowe w Turcji jest otwarte do 11 lutego, więc włodarze Lwów mają jeszcze kilka dni na sfinalizowanie ewentualnej transakcji. Jak donosi w piątkowe popołudnie brytyjski portal “CaughtOffside.com”, w ostatnich godzinach turecki gigant złożył ofertę za angielskiego wahadłowego.

Propozycja, której szczegółów nie zdradzono, została jednak odrzucona przez Newcastle United. Wszystko wskazuje na to, iż Sroki nie mają zamiaru sprzedawać swojego zawodnika, mimo że kontrakt między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Eddie Howe nie chce stracić bocznego defensora w trakcie kampanii, gdy nie mógłby już liczyć na sprowadzenie jego następcy. Zatem Kieran Trippier najpewniej zostanie na St James’ Park przynajmniej do końca kampanii.

54-krotny reprezentant Anglii posiada bardzo bogate CV – wcześniej grał w Atletico Madryt, Tottenhamie Hotspur, Burnley oraz Barnsley, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Manchesteru City. W aktualnym sezonie Kieran Trippier rozegrał 19 meczów, spędzając na boisku 84 minut. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 8 milionów euro.