Manchester United zagiął parol na czołowego piłkarza Juventusu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Khephren Thuram celem Manchesteru United

Manchester United powoli przygotowuje się do letniego okienka transferowego, podczas którego planuje dokonać kilku wzmocnień składu. Jednym z priorytetów działaczy z Old Trafford jest sprowadzenie nowego pomocnika, który lada moment wejdzie w buty Casemiro. Brazylijski gwiazdor odejdzie bowiem z drużyny Czerwonych Diabłów po zakończeniu obecnego sezonu, kiedy wygaśnie jego umowa z angielskim klubem. Potentat z Premier League już teraz analizuje rynek w poszukiwaniu odpowiedniego następcy.

W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Old Trafford łączeni byli między innymi Elliot Anderson, Carlos Baleba oraz Adam Wharton. Jak poinformował w czwartkowy wieczór brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, kolejnym kandydatem do wzmocnienia ekipy z czerwonej części Manchesteru jest Khephren Thuram z Juventusu.

Francuski pomocnik zebrał wysokie oceny od skautów angielskiego giganta, choć potencjalny transfer nie byłby łatwy do zrealizowania. Mianowicie, sytuację mierzącego 192 centymetry zawodnika uważnie monitorują również inne potęgi – Liverpool oraz Arsenal – a ponadto kwota transakcji wyniosłaby minimum 50 milionów euro.

Khephren Thuram przeniósł się do Juventusu w lipcu 2024 roku z OGC Nice za kwotę przekraczającą 20 milionów euro. 24-latek od tego czasu w barwach zespołu Bianconerich rozegrał 86 spotkań, w których zdobył siedem bramek i zanotował dwanaście asyst. Aktualna wartość rynkowa środkowego pomocnika, według specjalistycznego serwisu „Transfermarkt”, wynosi około 40 milionów euro. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co może znacząco utrudnić ewentualne negocjacje transferowe.