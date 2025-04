Kevin De Bruyne przejdzie do PSG? Pojawiły się nowe informacje

Kevin De Bruyne nie dołączy do Paris Saint-Germain, pomimo pojawiających się w mediach plotek. Paryski klub nie jest bowiem zainteresowany zakontraktowaniem doświadczonego zawodnika - donosi w poniedziałek francuski portal FootMercato.net.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Paris Saint-Germain nie jest zainteresowane Kevinem De Bruyne

Kevin De Bruyne rozstanie się z Manchesterem City po zakończeniu obecnego sezonu, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i ostatecznie nie zostanie przedłużona. W tym momencie nie wiadomo, gdzie 33-letni Belg będzie kontynuował swoją karierę. W mediach najwięcej mówi się o potencjalnej przeprowadzce ofensywnego pomocnika do Stanów Zjednoczonych.

Stamtąd płynie bowiem największe zainteresowanie wychowankiem Gentu, któremu przyglądają się San Diego FC oraz Charlotte FC. W ostatnich dniach pojawiła się również plotka sugerująca, że chrapkę na sprowadzenie Kevina De Bruyne ma także Paris Saint-Germain. Ta informacja została jednak już zdementowana przez francuski portal “FootMercato.net”, zdaniem którego PSG nie myśli o pozyskaniu legendy Manchesteru City.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Kapitan reprezentacji Belgii przywdziewa koszulkę ekipy Obywateli od sierpnia 2015 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za 76 milionów euro z Wolfsburga. Od tamtego czasu rozegrał łącznie 414 meczów, zdobył 106 bramek oraz zaliczył 176 asyst. Wszystko wskazuje na to, że 33-latek wyjedzie z Europy i przeprowadzi się do USA lub Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisze lukratywną umowę. Aktualna wartość rynkowa gwiazdy wynosi 27 milionów euro.