Kevin De Bruyne odejdzie z Manchesteru City. Otrzymał kolejną ofertę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Charlotte FC zainteresowane Kevinem De Bruyne

Kilka dni temu Kevin De Bruyne oficjalnie poinformował, iż odejdzie z Manchesteru City po zakończeniu obecnego sezonu. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku i już wiadomo, że ostatecznie nie zostanie przedłużony. Zatem 33-letni Belg podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie do wzięcia bez kwoty odstępnego, co bez wątpienia jest nie lada okazją rynkową. Wiele wskazuje na to, że pomocnik opuści Stary Kontynent.

Kapitan reprezentacji Belgii może bowiem wylądować w Stanach Zjednoczonych, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą. W poprzednich tygodniach doświadczony piłkarz był łączony z San Diego FC, a teraz do wyścigu o podpis ofensywnego pomocnika dołączyło również Charlotte FC. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net”. Klub z Karoliny Północnej podobno oferuje gwieździe dwuletni kontrakt.

Wychowanek Gentu z powodzeniem występuje w barwach drużyny Obywateli od sierpnia 2015 roku, gdy przeprowadził się na Etihad Stadium za 76 milionów euro z Wolfsburga. Kevin De Bruyne w koszulce Manchesteru City rozegrał łącznie 414 meczów, zdobył 106 bramek oraz zaliczył 176 asyst. Belgijski gwiazdor razem z zespołem The Citizens sześciokrotnie wygrywał Premier League i raz cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów.