Real szuka nowego lewego obrońcy. Kto będzie walczył o skład z Mendym?

Real Madryt będzie chciał ściągnąć nowego lewego obrońcę w letnim okienku transferowym. Na liście kandydatów hiszpańskiego klubu znajdują się Milos Kerkez, Alvaro Carreras i Miguel Gutierrez - donosi Mario Cortegana z portalu The Athletic.

Źródło: Mario Cortegana / The Athletic

Kerkez, Carreras lub Gutierrez. Real Madryt przeczesuje rynek

Real Madryt powoli przygotowuje się do zbliżającego letniego okienka transferowego, podczas którego będzie chciał wzmocnić kilka pozycji. Hiszpański klub planuje zwiększyć rywalizację na lewej obronie, gdzie obecnie dysponuje Ferlandem Mendym oraz Franem Garcią. Wspomniani piłkarze mają jednak swoje wady – Francuz bardzo często pauzuje z powodu problemów zdrowotnych, a Hiszpan nie przeskoczy pewnego poziomu.

Jak poinformował Mario Cortegana z portalu „The Athletic”, Real Madryt sporządził już listę kandydatów, na której znajdują się nazwiska trzech lewych obrońców. Mianowicie, włodarze Los Blancos obserwują Milosa Kerkeza (AFC Bournemouth), Alvaro Carrerasa (Benfica Lizbona) oraz Miguela Gutierreza (Girona). Najtańszą opcją byłby ostatni z wymienionych zawodników, którego Królewscy mogą odkupić za 9 milionów euro.

Miguel Gutierrez jest bowiem wychowankiem akademii Realu Madryt – La Fabriki. Stołeczny klub przy sprzedaży 23-letniego Hiszpana zapewnił sobie możliwość odzyskania piłkarza w przyszłości. Co do Milosa Kerkeza oraz Alvaro Carrerasa, to w tych przypadkach trzeba wyłożyć na stół kilkadziesiąt milionów euro i pokonać większą konkurencję. Warto dodać, że w przeszłości z przenosinami na Santiago Bernabeu był łączony także Alphonso Davies, ale Kanadyjczyk ostatecznie podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium.