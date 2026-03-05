AC Milan zarzucił sieć na bośniackiego skrzydłowego. To wielki talent

AC Milan obserwuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień składu. Jak dowiedział się Ekrem Konur, włoski klub wziął na celownik Kerima Alajbegovicia.

Kerim Alajbegović przyciągnął uwagę Milanu

AC Milan w ostatnich latach coraz chętniej sięga po młodych oraz perspektywicznych zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile zespołu Rossonerich. Na San Siro trafili już tacy piłkarze jak Zachary Athekame, Ardon Jashari czy Koni De Winter. Mediolański klub nie zamierza jednak na tym poprzestać i w dalszym ciągu bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych utalentowanych zawodników. Niewykluczone, że tym razem włoski gigant wybierze się na zakupy do Austrii.

Jak poinformował Ekrem Konur, skauci Milanu uważnie obserwują bowiem rozwój skrzydłowego Red Bulla Salzburg – Kerima Alajbegovicia. Osiemnastoletni ofensywny zawodnik prezentuje się bardzo dobrze w trwającym sezonie, czym zwrócił uwagę wielu europejskich klubów.

O jego podpis walczą również takie zespoły jak Real Madryt, Chelsea czy Manchester United. Pierwszeństwo w jego ponownym pozyskaniu ma jednak Bayer Leverkusen, który może odkupić swojego byłego zawodnika za około 6-8 milionów euro.

Kerim Alajbegović przeniósł się do Salzburga w lipcu 2025 roku właśnie z Bayeru Leverkusen za około 2 miliony euro. Urodzony w Niemczech skrzydłowy błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i stał się ważnym elementem drużyny Byków. W obecnym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach, zdobył 11 bramek oraz zanotował 3 asysty. Jego kontrakt z austriackim klubem obowiązuje do 2029 roku. Według danych serwisu „Transfermarkt” młody piłkarz należy obecnie do najbardziej obiecujących talentów swojej generacji.