Bayern rusza po utalentowanego 16-latka. Jest porównywany do Kroosa

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Kennet Eichhorn łączony z Bayernem Monachium

Kennet Eichhorn uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia w Niemczech. Zaledwie 16-letni pomocnik, mimo bardzo młodego wieku oraz niewielkiego doświadczenia, zdołał wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie drugoligowej Herthy Berlin. Regularne występy w seniorskiej piłce sprawiają, że jego rozwój przebiega w imponującym tempie.

Nic więc dziwnego, iż utalentowany zawodnik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym i znajduje się na radarach największych klubów. Jak informuje stacja telewizyjna „Sky Sports”, w wyścigu o zakontraktowanie Kenneta Eichhorna uczestniczy między innymi Bayern Monachium.

Bawarski gigant uważnie monitoruje postępy młodzieżowego reprezentanta Niemiec, który w niedalekiej przyszłości może trafić na Allianz Arenę. Klauzula odstępnego w jego kontrakcie wynosi jedynie 12 milionów euro, a zapłacenie takiej kwoty nie stanowi problemu dla dysponujących dużymi środkami mistrzów Bundesligi.

Kennet Eichhorn, który jako swoich piłkarskich idoli wskazuje Toniego Kroosa, Sergio Busquetsa oraz Kevina De Bruyne, w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań i zdobył 1 bramkę. Wychowankowi Herthy Berlin przyglądają się również inne europejskie ekipy – takie jak Manchester United, PSG, FC Barcelona, Real Madryt, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Lipsk czy Bayer Leverkusen. Umowa perspektywicznego młodzieńca z berlińskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.