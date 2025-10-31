Kenan Yildiz blisko angielskiego giganta. Na stole 80 mln funtów

16:29, 31. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Chelsea od dawna pracuje nad zakontraktowaniem Kenana Yildiza. Londyńczycy są zdecydowanymi faworytami w walce o jego podpis - donosi brytyjski portal TEAMtalk.

Kenan Yildiz
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Chelsea faworytem w walce o podpis Kenana Yildiza

Kenan Yildiz od dłuższego czasu jest największą gwiazdą Juventusu. 20-letni skrzydłowy wyróżnia się na tle swoich kolegów świetną techniką, dynamiką oraz dryblingiem. Władze klubu z Turynu oczywiście chciałyby przedłużyć kontrakt ze swoim zawodnikiem, zdając sobie sprawę z ogromnego potencjału tego piłkarza. Ich plany może jednak pokrzyżować gigant z Wysp Brytyjskich, który od kilku miesięcy bacznie śledzi rozwój niezwykle utalentowanego Turka i ma zamiar podjąć konkretne kroki w kierunku jego pozyskania.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, Chelsea od dawna pracuje nad sprowadzeniem Kenana Yildiza. Londyńczycy regularnie wysyłali swoich skautów na mecze Juventusu, aby obserwować występy 20-latka, a ostatnio rozpoczęli również rozmowy z otoczeniem zawodnika. Według najnowszych doniesień mediów, włodarze ze Stamford Bridge są zdeterminowani, by sfinalizować ten transfer już zimą lub latem. Angielscy działacze widzą w młodym skrzydłowym piłkarza, który wkrótce mógłby stać się filarem ekipy The Blues.

Chelsea musi jednak liczyć się z ogromnym wydatkiem, ponieważ Kenan Yildiz jest obecnie wyceniany na około 80 milionów funtów. Zdolny prawy napastnik w barwach zespołu Bianconerich rozegrał dotychczas 96 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 15 asyst. Umowa 25-krotnego reprezentanta Turcji z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, dlatego włoski klub nie zamierza łatwo rezygnować ze swojego młodego gwiazdora.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca
Chelsea planuje transfer Argentyńczyka. Pomocnik może dołączyć zimą
Luciano Spalletti
Juventus ma nowego lidera! Spalletti zdradził, co chce osiągnąć w Turynie
Luciano Spalletti
Spalletti przejął Juventus. Sky ujawniło szczegóły kontraktu