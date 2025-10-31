Kenan Yildiz blisko angielskiego giganta. Na stole 80 mln funtów

Chelsea od dawna pracuje nad zakontraktowaniem Kenana Yildiza. Londyńczycy są zdecydowanymi faworytami w walce o jego podpis - donosi brytyjski portal TEAMtalk.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Chelsea faworytem w walce o podpis Kenana Yildiza

Kenan Yildiz od dłuższego czasu jest największą gwiazdą Juventusu. 20-letni skrzydłowy wyróżnia się na tle swoich kolegów świetną techniką, dynamiką oraz dryblingiem. Władze klubu z Turynu oczywiście chciałyby przedłużyć kontrakt ze swoim zawodnikiem, zdając sobie sprawę z ogromnego potencjału tego piłkarza. Ich plany może jednak pokrzyżować gigant z Wysp Brytyjskich, który od kilku miesięcy bacznie śledzi rozwój niezwykle utalentowanego Turka i ma zamiar podjąć konkretne kroki w kierunku jego pozyskania.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, Chelsea od dawna pracuje nad sprowadzeniem Kenana Yildiza. Londyńczycy regularnie wysyłali swoich skautów na mecze Juventusu, aby obserwować występy 20-latka, a ostatnio rozpoczęli również rozmowy z otoczeniem zawodnika. Według najnowszych doniesień mediów, włodarze ze Stamford Bridge są zdeterminowani, by sfinalizować ten transfer już zimą lub latem. Angielscy działacze widzą w młodym skrzydłowym piłkarza, który wkrótce mógłby stać się filarem ekipy The Blues.

Chelsea musi jednak liczyć się z ogromnym wydatkiem, ponieważ Kenan Yildiz jest obecnie wyceniany na około 80 milionów funtów. Zdolny prawy napastnik w barwach zespołu Bianconerich rozegrał dotychczas 96 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 15 asyst. Umowa 25-krotnego reprezentanta Turcji z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, dlatego włoski klub nie zamierza łatwo rezygnować ze swojego młodego gwiazdora.