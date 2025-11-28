Holenderski talent wybierze Newcastle? Chce go także Real oraz Barcelona

20:49, 28. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Kees Smit to jeden z największych talentów w Europie. Newcastle United zamierza powalczyć z Realem Madryt oraz Barceloną o podpis 19-letniego pomocnika. Angielski klub rozpoczął już prace nad tym transferem - informuje brytyjski portal TEAMtalk.

Eddie Howe - trener Newcastle United
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Kees Smit na celowniku Newcastle United

Kees Smit jest uważany za jednego z najlepszych pomocników młodego pokolenia na świecie. 19-letni Holender imponuje formą w barwach AZ Alkmaar, a jego postawa nie pozostaje bez echa wśród europejskich gigantów. Do tej pory największe szanse na pozyskanie zdolnego piłkarza dawano Realowi Madryt oraz Barcelonie, ale plany hiszpańskich potentatów może pokrzyżować klub z Premier League, który coraz poważniej rozważa transfer młodzieńca.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, chrapkę na zakontraktowanie Smita ma bowiem Newcastle United. Co więcej, włodarze Srok skontaktowali się już z przedstawicielami zawodnika, aby poznać jego plany na przyszłość. Działacze z Wysp Brytyjskich są podobno gotowi zapłacić za pomocnika około 25 milionów euro, co znacząco przewyższa obecną wartość rynkową perspektywicznego piłkarza i pokazuje powagę intencji Newcastle w walce o młodego Holendra.

Wychowanek AZ Alkmaar do tej pory rozegrał 31 meczów w Eredivisie, strzelając 2 gole oraz notując 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia Keesa Smita na około 10 milionów euro, choć za utalentowanego zawodnika trzeba będzie zapłacić trochę więcej pieniędzy. Młodzieżowy reprezentant Holandii w najbliższym czasie powinien zadebiutować w seniorskiej drużynie narodowej i ma szanse na wyjazd na mistrzostwa świata, co dodatkowo podniosłoby jego atrakcyjność dla klubów ze Starego Kontynentu.