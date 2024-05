Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aleix Garcia

Aleix Garcia osiągnął porozumienie z Bayerem Leverkusen

Bayer Leverkusen ma za sobą fantastyczny sezon, który zwieńczył dwoma trofeami – Aptekarze wygrali Bundesligę oraz Puchar Niemiec. Klub z BayAreny chce kontynuować swoją dominację na niemieckich boiskach, dlatego ruszył na rynek transferowy, żeby jeszcze bardziej wzmocnić skład. Według najnowszych informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga do drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso może dołączyć Aleix Garcia.

Co więcej, Bayer Leverkusen podobno osiągnął już porozumienie z hiszpańskim piłkarzem co do warunków kontraktu indywidualnego. Aptekarze muszą jeszcze dogadać się z Gironą. Warto podkreślić, że negocjacje między klubami się rozpoczęły, a katalońska ekipa za swojego zawodnika oczekuje 15-20 milionów euro. Wszystko więc wskazuje na to, iż Aleix Garcia wyląduje w Bundeslidze, mimo zainteresowania jego osobą ze strony Barcelony.

Jednokrotny reprezentant Hiszpanii w 40 spotkaniach zakończonej kampanii strzelił 3 gole i zaliczył 6 asyst. 26-latek bez wątpienia przyczynił się do awansu Girony do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Dodajmy, że Aleix Garcia pełni rolę kapitana zespołu z Estadi Montilivi. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia środkowego pomocnika na około 25 milionów euro.