Ruben Amorim i Kieran McKenna skreśleni. Chelsea szuka dalej

Mauricio Pochettino nie jest już szkoleniowcem Chelsea. Włodarze The Blues zdecydowali się zwolnić Argentyńczyka po niesatysfakcjonującym sezonie w wykonaniu prowadzonej przez 52-latka drużyny Niebieskich. Londyńczycy szukają zatem nowego trenera i według Fabrizio Romano chcą zatrudnić menedżera, który ma już doświadczenie w angielskim futbolu. Chelsea z tego powodu nie postawi na Rubena Amorima.

The Blues nawet nie rozpoczęli rozmów z opiekunem Sportingu Lizbona, który w przeszłości był poważnie przymierzany do Liverpoolu. Zespołu ze Stamford Bridge nie przejmie również Kieran McKenna, który także został skreślony z listy. Menedżer Ipswich Town w ostatnim czasie jest rozchwytywany, ponieważ jego zatrudnienie podobno sondują między innymi Manchester United oraz Brighton & Hove Albion.

Chelsea ten sezon Premier League zakończyła na szóstym miejscu w tabeli, a po wygraniu Pucharu Anglii przez Manchester United popularni Niebiescy zagrają w eliminacjach do Ligi Konferencji. Celem ekipy The Blues w kolejnej kampanii będzie powrót do Ligi Mistrzów. Nie wiadomo jeszcze, kto zajmie miejsce Mauricio Pochettino na ławce trenerskiej londyńczyków, ale na pewno nie będą to Ruben Amorim czy Kieran McKenna.