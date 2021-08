Źródło: The Telegraph

Harry Kane od dobrych kilku miesięcy łączony jest ze zmianą barw klubowych. Wygląda na to, że kapitan reprezentacji Anglii wkrótce zmieni barwy klubowe. The Telegraph twierdzi, że w najbliższym tygodniu zawodnik przekaże władzom Tottenhamu Hotspur, że chce dołączyć do mistrzów Premier League.

Harry Kane ma plan, aby latem tego roku zmienić klub

Wicemistrz Europy chciałby zasilić szeregi Manchesteru City

W najbliższym tygodniu ma dojść do spotkania na szczycie między zawodnikiem a sternikiem klubu z Lonydnu, donoszą angielscy dziennikarze

Man City z nadziejami na transfer Harry’ego Kane’a

Harry Kane znajduje się na celowniku Manchesteru City. Zwolennikiem transferu z udziałem asa The Spurs jest Josep Guardiola, którego zdaniem Anglik może być idealnym uzupełnieniem ofensywy jego drużyny.

Tymczasem najnowsze doniesienia angielskich mediów sugerują, że Kane chce w najbliższym tygodniu rozmawiać z prezesem Tottenhamu Daniele Levym. 28-latek ma wkrótce wrócić do klubu po wakacyjnej przerwie.

Kane zdaniem angielskich środków masowego przekazu dołączy wkrótce do ekipy z Etihad Stadium. Angielski napastnik nie będzie jednak jedynym wzmocnieniem The Citizens. Ponadto szeregi Man City ma wzmocnić Jack Grealish z Aston Villa, mający kosztować 118 milionów euro (100 milionów funtów).

O ile transakcja z udziałem 25-latka wydaje się przesądzona, to wciąż nie wiadomo, jak potoczy się losy Kane’a. Pewne jest, że władze klubu nie chcą rozstawać się zawodnikiem, mimo że ekipa z Londynu nie może zapewnić mu gry w Lidze Mistrzów.

Kane w Tottenhamie zaliczył jak na razie 336 występów, w których zdobył 221 bramek.

Czytaj więcej: Aston Villa znalazła następcę Grealisha